اعتقال مشتبه به في حادث الطعن عند نصب الهولوكوست ببرلين

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به في واقعة طعن مساء الجمعة عند النصب التذكاري لمحرقة الهولوكوست في برلين أدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة وذلك قبل يومين من الانتخابات الوطنية الحاسمة.

ولم تقدم شرطة برلين أي تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو دوافعه المحتملة.

وقالت شرطة المدينة في منشور على إكس: «قواتنا اعتقلت مشتبها به في محيط مسرح الجريمة، والتحقيقات مستمرة».

وشوهد سيارات طوارئ ورجال شرطة على جانب واحد من موقع النصب التذكاري، وهو عبارة عن حقل واسع من الأعمدة الخرسانية الرمادية حيث وقع الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث إن المصاب ألمت به جروح خطيرة لدرجة أنه كان لا بد أن ينقله رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ.

وأضاف أنه يجري تجهيز المصاب لإجراء عملية جراحية، مشيرا إلى أن الشرطة تجمع مواد الطب الشرعي في الموقع.

ووفق الشرطة فإن المصاب هو سائح إسباني يبلغ من العمر 30 عاما.