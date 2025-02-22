الملك سلمان: لا يزال نهج السعودية القائم على الأمن والعدل راسخا بعد مرور 3 قرون على تأسيس الدولة

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن نهج السعودية القائم على الأمن والعدل لايزال راسخا بعد مرور 3 قرون على تأسيس الدولة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات».

نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) February 22, 2025

وتحتفل المملكة العربية السعودية، السبت، بذكرى يوم التأسيس، الذي يصادف الـ22 من فبراير من كل عام، إحياء لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727.

ويمثل يوم التأسيس لحظة فارقة في تاريخ المملكة، حيث بدأت مسيرة التأسيس من مدينة الدرعية، لتصبح المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الدول على الساحة العالمية.

ويعكس هذا اليوم قصة كفاح وتضحيات أسست لدولة قوية ومستقرة، تحمل في طياتها قيم الوحدة والاستقرار والازدهار.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.