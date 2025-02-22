بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لتسليم الأسير هشام السيد للصليب الأحمر الدولي.

جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة للأسرى في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وقررت كتائب القسام، تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم في مدينة غزة شمال القطاع.

وقالت مصادر في القسام، إن هذه الخطوة جاءت احترامًا لفلسطينيي الداخل، مؤكدة أن حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني.

وأشارت المصادر وفق قناة الجزيرة، إلى أن الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه فلسطيني من الداخل مع أنه خدم بصفوفه.