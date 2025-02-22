الصليب الأحمر يتسلم 3 محتجزين إسرائيليين في النصيرات

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تسلمت فرق الصليب الأحمر، اليوم السبت، 3 محتجزين إسرائيليين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت المراسم لقطة غير مسبوقة، حيث قبّل أحد المحتجزين الإسرائيليين جبين عنصر تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، والذي اعتبره البعض دليل على حسن معاملة المقاومة له.

وظل المحتجز مبتسمًا طوال فترة وقوفه على المنصة، كما ظل يلوح للفلسطينيين الحاضرين لمراسم التسليم، ورفع بيديه علامة النصر.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر السبت، مراسم تسليم 3 محتجزين إسرائيليين، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهلت المراسم بتلاوة آيات قرآنية، ثم عزف النشيد الوطني لدولة فلسطين، وصعد بعدها مجموعة من عناصر المقاومة إلى المنصة حاملين أسلحتهم.

ثم وقعت ممثلة الصليب الأحمر بعد ذلك على وثائق تسلم المحتجزين الثلاث.

وكما جرت العادة، حرصت المقاومة على توجيه رسائل للاحتلال الإسرائيلي عبر كتابة مجموعة من العبارات على الملصقات المعلقة على المنصة.

ووضعت على المنصة لافتة رُسمت عليها شجرة زيتون، وكتب عليها بالعربية والعبرية: «الأرض تعرف أهلها.. من الأغراب مزدوجي الجنسية».

كما عُلقت صور السهم الأحمر المقلوب الشهير، الذي استخدمته عناصر كتائب القسام أثناء استهدافها الدبابات الإسرائيلية وجنود الاحتلال الإسرائيلي.