عميد طب قصر العيني: تطوير المهارات الجراحية والتفاعل مع أحدث المستجدات في جراحات القدم والكاحل

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لجراحات القدم والكاحل بقصر العيني "Kasr Al Ainy 4th International Foot and Ankle Course" في الفترة من 19 إلى 22 فبراير، وهو مؤتمر علمي متخصص يمتد على مدار 4 أيام، يهدف إلى تقديم أحدث التطورات في جراحات القدم والكاحل، بمشاركة الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، البرتغال، الكويت، المملكة العربية السعودية، والعراق.

تضمن المؤتمر جزءًا نظريًا اشتمل على محاضرات علمية متعددة، تناولت أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات الجراحية المتقدمة في هذا المجال.

كما أتاح الجزء العملي للمشاركين فرصة مشاهدة الفحص الظاهري والتخطيط الجراحي للحالات، بالإضافة إلى بث مباشر لجراحات متقدمة على مدار يوم كامل، مما يعزز من مهارات الجراحين المتدربين ويرفع مستوى كفاءتهم.

عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتور وليد عبيد، رئيس قسم جراحة العظام.

كما جاء تنظيمه على يد مجموعة من كبار الأساتذة في المجال، وهم: الدكتور أحمد خليف، رئيس وحدة القدم والكاحل بكلية طب جامعة القاهرة، الدكتور علي رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتور أحمد خضر، أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتور أحمد سمير بشندي، مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة.

أكد الدكتور حسام صلاح أهمية تطوير المهارات الجراحية والتفاعل مع أحدث المستجدات في جراحات القدم والكاحل، مرحبا بالحضور من الخبراء الدوليين والمصريين، مشيرًا إلى أن قصر العيني دائمًا ما يسعى لدعم كوادره الطبية وتعزيز فرص التعلم المستمر.

وأشاد بدور الدكتور أحمد خليف في تطوير تخصص جراحات القدم والكاحل، مؤكدًا أن الوحدة التي يرأسها تلعب دورًا حيويًا في نشر المعرفة الطبية، مشيرا إلى أن قصر العيني سيظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود العلمية والطبية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجال.

بدوره، رحب الدكتور وليد عبيد بالمشاركين، وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية في تطوير مهارات الجراحين المتخصصين في جراحات القدم والكاحل، مشيرًا إلى أن هذا التخصص يشهد تطورًا سريعًا على مستوى العالم، موضحا أن تبادل الخبرات بين الجراحين الدوليين والمصريين يعد خطوة هامة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليف إلى التحديات والصعوبات التي تواجه جراحي العظام في هذا المجال، وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور حسام صلاح لتذليل هذه الصعوبات.

كما أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعليم الجراحين أحدث الأساليب الجراحية من خلال مناقشة حالات معقدة، وعرض توصيات قائمة على المعايير الدولية لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

شهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من جراحي العظام من مختلف أنحاء مصر، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير المهارات الجراحية في تخصص القدم والكاحل، كما يعزز من مكانة قصر العيني كمركز رائد في التعليم الطبي المستمر وتقديم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال جراحة العظام.



