ثنائي هجومي لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، مساء اليوم السبت، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بعد قليل من الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - نصير مزراوي

الوسط: باتريك دورجو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت

الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز 14 برصيد 30 نقطة.