مخابرات الاحتلال تستدعي أهالي 5 أسرى مقدسيين وتقتحم منازل آخرين

استدعت مخابرات الاحتلال، صباح اليوم السبت، عائلات 5 أسرى مقدسيين متوقع الإفراج عنهم اليوم، في الدفعة السابعة من صفقة التبادل/المرحلة الأولى.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، استدعت مخابرات الاحتلال في القدس عائلات أسرى أدرجت أسماؤهم في قوائم وزارة القضاء الإسرائيلي وهم: حمزة كالوتي المحكوم بالسجن المؤبد، وعاهد النتشة، ومحمد عباد، وخالد الحلبي، وأحمد نصلة، وجميعهم من أصحاب المحكوميات العالية.

وتجبر سلطات الاحتلال أهالي الأسرى المقدسيين على التوقيع على شروط الإفراج بعدم التجمع ورفع الرايات والأعلام، وتوصل كل أسير إلى باب منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال قبل قليل عمارتين في بيت حنينا، تضما شقة الأسير الكالوتي وشقة للأسير النتشة، وداهمت القوات الشقق كافة، وهددت السكان وسجلت أرقام هوياتهم، كما فتشت الشقق.

وطالبت قوات الاحتلال أفراد عائلة النتشة والكالوتي بعدم التجمع واقتصار التواجد على أفراد العائلة التي تعيش في الشقة فقط، وطالبتهم بعدم رفع الرايات أو الأعلام وعدم إطلاق المفرقعات.