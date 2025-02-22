 ترامب: بريطانيا وفرنسا لم تفعلا أي شيء لإنهاء حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: بريطانيا وفرنسا لم تفعلا أي شيء لإنهاء حرب أوكرانيا

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 22 فبراير 2025 - 10:07 ص | آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2025 - 10:07 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لم يفعلا أي شيء" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يزور ستارمر وماكرون ترامب بشكل منفصل في واشنطن الأسبوع المقبل وسط خلاف متزايد بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وبدأ الرئيس الأمريكي مفاوضات حول إنهاء الصراع مع روسيا، لكنه استبعد كييف من المحادثات يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في بودكاست فوكس نيوز إن زيلنسكي "كان في اجتماعات لمدة ثلاث سنوات ولم يتم القيام بأي شيء".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي يه ميديا) عن ترامب قوله "لذلك، لأكون صادقا معكم، لا أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون في الاجتماعات".

وردا على سؤال عن الزيارتين القادمتين من رئيس وزراء المملكة المتحدة والرئيس الفرنسي، قال: "لم يفعلا أي شيء أيضا (لإنهاء الحرب). الحرب مستمرة، لم يعقدا اجتماعات مع روسيا، لا شيء".

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