ترامب يعلن استبدال رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة، وهو صاحب أعلى رتبة في القوات المسلحة.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن ترشيح الجنرال دان رازين كين من القوات الجوية، لمنصب رئيس هيئة الأركان المُشتركة".

ووصف ترامب، كين بأنه "طيار ماهر وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومقاتل يتمتع بخبرة كبيرة في العمليات بين الوكالات".

وأضاف: "خلال ولايتي الأولى، لعب رازين دورًا فعّالًا في القضاء الكامل على تنظيم داعش، وتم ذلك في وقت قياسي، في غضون أسابيع".

وتابع: "العديد ممن يعتبرون عباقرة الجيش قالوا إن هزيمة داعش ستستغرق سنوات، ولكن الجنرال كين قال إن الأمر يمكن أن يتم بسرعة، وقد أوفى بوعده".