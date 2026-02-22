أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن مشروع زاد آل البيت؛ لتوزيع وجبات مجهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بحي الزهور بمحافظة بني سويف، تحت رعاية إحدى المؤسسات الخيرية.

وحضر فعاليات الإطلاق اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ونائبه الدكتور بلال حبش، والشيخ جابر بغدادي، والمستشار محمد أبو الفضل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القبة الخضراء.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع زاد آل البيت سيتم تعميمه على جميع محافظات الجمهورية، ضمن اهتمام الوزارة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، بجانب عنايتها بمساجد آل البيت التي تمثل منارات روحية واجتماعية تنطلق منها قيم التكافل والتراحم.

وأكدت أن مشروع "زاد آل البيت"، يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ويندرج ضمن مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى توفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الدعم وامتداده إلى جميع المحافظات.

من جانبه، قال المهندس تامر شمعة، رئيس المؤسسة، إن من أبرز صور التعاون والتكافل بين المسلمين في رمضان تقديم الإفطار للصائمين، إذ يُعد إحدى أسمى صور التعاون والتكافل في المجتمع المسلم في رمضان، مضيفًا أن النبي محمد ﷺ قال: «مَن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

وتوجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ونائبه بلال حبش، ووزارة الداخلية، لدعمهم مشروع "زاد آل البيت".