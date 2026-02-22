تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقع حريق الخيمة الرمضانية أمام بوابة توشكي؛ للوقوف على الموقف ميدانيًا ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات عقب السيطرة على الحريق.

ووجّه "المحافظ"، بسرعة رفع كل آثار الحريق من الموقع، وإزالة جميع الإشغالات بالمكان للحفاظ على السيولة والانضباط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عقب الانتهاء من أعمال التبريد؛ ضمانًا لعدم تجدد أي مخاطر.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود مخالفات أو عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين أولوية، ولا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة.