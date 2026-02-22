 محافظ الدقهلية يتفقد موقع حريق الخيمة الرمضانية أمام بوابة توشكي.. ويوجه بإزالة الإشغالات - بوابة الشروق
الأحد 22 فبراير 2026
محافظ الدقهلية يتفقد موقع حريق الخيمة الرمضانية أمام بوابة توشكي.. ويوجه بإزالة الإشغالات

نعمان سمير
نشر في: الأحد 22 فبراير 2026 - 7:20 م | آخر تحديث: الأحد 22 فبراير 2026 - 7:20 م

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقع حريق الخيمة الرمضانية أمام بوابة توشكي؛ للوقوف على الموقف ميدانيًا ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات عقب السيطرة على الحريق.

ووجّه "المحافظ"، بسرعة رفع كل آثار الحريق من الموقع، وإزالة جميع الإشغالات بالمكان للحفاظ على السيولة والانضباط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عقب الانتهاء من أعمال التبريد؛ ضمانًا لعدم تجدد أي مخاطر.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود مخالفات أو عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين أولوية، ولا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة.

