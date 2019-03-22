بومبيو: الميليشيات الحوثية تعمل بإيعاز من المرشد الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الميليشيات الحوثية لا تعمل إلا بإيعاز من المرشد الإيراني وقائد (فيلق القدس) الإيراني.

وأضاف بومبيو - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية" أمس الخميس، خلال تواجده في فلسطين - أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا، موضحًا أن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أنه واشنطن لم تفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن.

وأعرب بومبيو عن أسفه على تساهل الإدارة الأمريكية السابقة في كبح جماح حزب الله، معتبرًا أن معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للاتفاق النووي.

وحول الوضع في سوريا، أوضح بومبيو أن الإبقاء على 400 جندي أمريكي في سوريا هو لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تريد حياة كريمة للفلسطينيين ولأبنائهم وأحفادهم خالية من العنف.