الصين تبدي استياءها من تقرير أمريكي حول هونج كونج

أعربت الصين اليوم الجمعة، عن استيائها، ورفضها الشديدين لتقرير أصدرته الحكومة الأمريكية حول "هونج كونج"، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "شينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ تعليقا على تقرير للحكومة الأمريكية حذرت فيه مما أسمته بـ "زيادة تدخل الصين في هونج كونج أثر بالسلب على المدينة، وأدى إلى تراجع الثقة التجارية الدولية في المركز المالي الآسيوي".

وقال شوانغ إن شؤون هونج كونج هي قضية داخلية بالنسبة للصين، وإن الحكومات الأجنبية ليس لها الحق في التدخل بهذا الشأن، مضيفا أن التقرير الذي أصدرته الحكومة الأمريكية يتجاهل الحقائق، ويتضمن ملاحظات غير منطقية حول شؤون هونج كونج، وأن الصين مستاءة بشدة من هذا الأمر وتعارضه بقوة.