مدير منظمة الصحة العالمية: التفاوت في توزيع اللقاحات في الدول الفقيرة والغنية مذهل

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أن طرح اللقاحات لمرض كوفيد -19 قد منح العالم الأمل ، لكن التناقض في توزيع اللقاحات في الدول الفقيرة والغنية "مذهل".



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن "الفجوة بين عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها في الدول الغنية وعدد اللقاحات التي تم إعطاؤها من خلال مبادرة كوفاكس آخذة في التنامي وتصبح مذهلة بصورة أكبر كل يوم".



كانت دول غنية كثيرة قد تعهدت بدعم مبادرة كوفاكس ، وهي جهد تقوده في جزء منه منظمة الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات أمام الدول الفقيرة ، لكن قلة من الدول الغنية تقاسمت أنصبتها من اللقاحات.



وقال تيدروس إن "الدول التي تقوم الآن بتلقيح الشباب الأصحاء الذين يواجهون خطر أقل للإصابة بمرض بكوفيد -19، إنما تفعل ذلك على حساب العاملين الصحيين والمسنين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في دول أخرى".



يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية دعا كثيرا إلى بذل جهود دولية من أجل التوزيع المتساوي للقاحات ، وحذر من أن الفيروس لو انتشر دون كابح في بعض بقاع العالم ، فإن التحورات والطفرات يمكن أن تمثل خطرا في كل مكان.