نائب محافظ أسوان يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمياه

شهد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه، الذى يوافق 22 مارس من كل عام، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور الدكتورة مديحة عفيفي مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، بجانب المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

أقيمت الفعاليات بعنوان "المياه حياة"، وهو ما تم تنفيذه عمليا خلال الأسبوع المائي للشركة القابضة، الذى تضمن تنظيم العديد من الأنشطة للنظافة والتجميل والتشجير وحل مشكلات المياه داخل منطقة خور عواضة خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى، بالتعاون مع شركاء النجاح من الأجهزة التنفيذية، بجانب مشروع إدارة المياه، علاوة على أهالى المنطقة وجمعية الكشافة، وتم تنفيذ مكونات وأهداف البرنامج من الدعم الفني وبناء القدرات، وتحسين البنية التحتية، فضلا عن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والعمل على ترشيدها بالشكل الأمثل.

وشملت الفعاليات افتتاح معرض رسومات فنية ومقالات لطلاب المدارس للتوعية بقضايا المياه، وعرض فيلم تسجيلي لفعاليات وأنشطة الأسبوع المائى بخور عواضة، وفقرات غنائية ومسرحية لطلاب المدارس، علاوة على توزيع شهادات التقدير على ممثلي الجهات المختلفة والمشاركين في الفعاليات.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمياه تعود فكرته لعام 1992 الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المختص بالبيئة والتنمية واعتماد الجمعية العامة ليوم 22 مارس، باعتباره يوما عالميا للمياه، وبدأ أول احتفال به عام 1993.