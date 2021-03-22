 هاني مهنا: إصابة أحمد خالد صالح بكورونا.. ويواصل التصوير بشكل طبيعي - بوابة الشروق
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هاني مهنا: إصابة أحمد خالد صالح بكورونا.. ويواصل التصوير بشكل طبيعي

هاني مهنا - ارشيفية
هاني مهنا - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 11:21 م
كشف الموسيقار هاني مهنا، الحالة الصحية لابنته هنادي بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلًا إن حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف، في تصريحات لـ«ET بالعربي»، مساء اليوم الاثنين، أن الفنان أحمد خالد صالح أصيب بفيروس كورونا أيضًا، مؤكدًا أن نتيجة تحاليل الفنان ظهرت إيجابية.

وذكر أن صالح يمارس حياته بشكل طبيعي ومستمر في التصوير، لأنه مرتبط بتصوير مسلسلين من المقرر أن يتم عرضهما في شهر رمضان المقبل، مضيفًا أن الفنان مناعته أقوى من هنادي.

وأكد أن الفنان أحمد خالد صالح، زوج ابنته، يستكمل التصوير بشكل طبيعي مع حفاظه على الإجراءات الاحترازية خلال أوقات العمل.

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