الحكومة الكويتية تعدل موعد حظر التجول الجزئي في البلاد

قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الیوم الاثنین، إن مجلس الوزراء قرر تعدیل موعد حظر التجول الجزئي في البلاد الذي بدأ في 7 مارس الجاري وحتى 8 أبریل المقبل لیصبح من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5 صباحا من الیوم التالي.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي للمزرم، عبر تقنية الاتصال المرئي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أشار فيه إلى اتخاذ المجلس عدة قرارات أولها فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للمسافرین القادمین للبلاد ممن تلقوا لقاح كورونا المعتمد في الكویت، حيث یعفى من تطبیق الحجر المؤسسي للقادمین إلى البلاد من حصل على جرعتین من اللقاح ومضى على الجرعة الثانیة أكثر من أسبوعین، ومن حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى علیھا أكثر من خمسة أسابیع، ومن تعافى من الإصابة بفیروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى علیھا أكثر من أسبوعین.

وأشار إلى أنه یطبق علیھم الحجر المنزلي لمدة سبعة أیام في حالة إجراء فحص (بي سي آر) في الیوم السابع من الوصول یثبت الخلو من الإصابة بالفیروس.

كما قرر المجلس الموافقة على استثناء الطلبة الكویتیین وأبناء الكویتیات والمقیمین بصورة غیر قانونیة من الحجر المؤسسي المقرر على القادمین إلى البلاد شریطة تقدیمھم شھادة تثبت التقیید بالجامعات أو المعاھد أو المدارس وانتظامھم بالدراسة فیھا.

وأوضح المزرم أنه تم السماح لخدمة التوصیل للمطاعم والمقاھي من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء، وأن الفترة من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء تعتبر فترة مخصصة لممارسة ریاضة المشي داخل المناطق السكنیة فقط دون استخدام السیارات أو غیرھا مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحیة الاحترازیة وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.