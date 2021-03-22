إجراء مقابلات شخصية لاختيارات القيادات الإدارية بجامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم ، الاثنين الجنة العليا للقيادات بالجامعة والتى أجرت المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 4 مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بالجامعة والتى سبق الإعلان عنها.



ضمت اللجنة كلا من ‏الدكتور سمير رياض هلال، نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور طارق فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، أنه يسعى لإرساء قواعد النزاهة والشفافية فى اختيار القيادات الإدارية بالجامعة، وضخ دماء جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني فى العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة تقيم خلال المقابلات الشخصية خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير المراكز المتقدمين لها في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، كما ناقشت اللجنة مقترحاتم لتطوير الأداء في حال اختيارهم.



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار هيكلة كافة المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة للارتقاء بمستوي الأداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية، وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.



ضمت قائمة المقابلات الأساتذة : طلعت ميز ‏أستاذ متفرغ ورئيس قسم الفيزياء السابق بكلية العلوم، ودينا عبد الهادي ‏أستاذ مساعد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة لمركز الأداء المؤسسى، ومحمد النمر ‏أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة لمركز الخدمات الإلكترونية، وأسامة غنيم ‏مدرسة بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات لمركز التحول الرقمى والشمول المالى، ومحمد الحضرى ‏مدرسة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة لمركز التطوير المستدام.