لماذا تتأخر القضايا في المحاكم؟ أمين مجلس الدولة: يجب أن تكون العدالة ناجزة

أجاب طه كرسوع، نائب الرئيس والأمين العام لمجلس الدولة، على سؤال: «لماذا تتأخر القضايا في المحاكم»، قائلًا إن الإجراءات كانت تستهلك الكثير من الوقت.

وأضاف كرسوع، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن العدالة يجب أن تكون ناجزة كي تتحقق، معقبًا: «إن لم تكن العدالة ناجزة فهي والظلم وجهان لعملة واحدة».

وذكر أنه كان هناك توجيهًا مباشرًا للأمانة العامة ومشرفي الفروع والإدارات المساعدة كافة، بتضييق فجوة الوقت، لذا تمت إدارة وتنظيم الوقت، لينفذ الحكم فور إصداره، مؤكدًا أن هذا التأخير غير موجود حاليًا.

ولفت إلى تجربة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قائلًا إن كل المنازعات المتعلقة بالعملية صدر الحكم فيها خلال ساعات أمام محكمة الطعن.