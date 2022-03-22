متحدث الحكومة: مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة دعم للبورصة المصرية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ما حدث في البورصة اليوم تاريخي، فهناك صعود تاريخي لكل مؤشرات البورصة المصرية نتيجة القرارات التي اتخذت اليوم، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «نحن اليوم في وضع أفضل بكثير من عام 2016»، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كان مشهود له بالنجاح لمدة ثلاث سنوات من 2016 إلى 2019.

وذكر أنه بجانب كل هذا التحرك الإيجابي في البورصة اليوم، فإن مجلس الوزراء سيناقش غدًا حزمة دعم للبورصة المصرية، معقبًا: «هناك مزيد من الأخبار الجيدة للبورصة المصرية غدا عندما يناقش المجلس في اجتماعه الأسبوعي المقترحات الجديدة لحزمة التحفيز».

وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.