أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المياه الجوفية".

بلغت نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية في مصر 98.7% من إجمالى عدد السكان عام 2021، مقابل 98.5% عام 2020.

بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحى في مصر 66.7% من إجمالى عدد السكان عام 2021، مقابل 61.5% عام 2020.

بلغت نسبة مياه الصرف الصحى المعالج في مصر 86.6% عام 2020، مقابل 74.3% عام 2019.

بلغ نصيب الفرد من كل موارد المياه العذبة في مصر 585 م3 عام 2018، ووفقا لتقديرات وزارة الموارد المائية والرى، فإنه يتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 496 م3.

وتسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، وتقسم تلك الخطة إلى 6 خطط خمسية تمتد بين عام 2020 وحتى عام 2050، التي من المخطط لها أن توفر طاقة إجمالية تقدر بنحو 6.4 مليون م3 يوميا من مياه البحر المحلاة.