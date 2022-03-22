الحكومة: إجراءات رادعة وعقوبة فورية لكل من يخالف تسعيرة الخبز الحر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الرغيف الحر مهم، لأن هناك أسر تعتمد عليه في غذائها، مشيرًا إلى تدخل وزارة التموين لحل مشكلة ارتفاع سعر الدقيق لهذه المخابز.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن أي مخالفة في سعر أو وزن رغيف الخبز الحر يخضع للعقوبة الفورية، متابعًا: «هذا خبر جيد يمثل وضع كل شيء في نصابه فيما يخص الرغيف الخبز».

وأكد أنه سيكون رقابة مشددة وإجراءات رادعة تجاه من يخالف تسعيرة رغيف الخبز الحر، مضيفًا أن عدد السلع الذي يخضع لقرارات تسعيرية قليل للغاية، لأن الاقتصاد المصري حر يخض للسوق، مثل: الخبز، الأدوية، المواد البترولية، والسلع الأساسية والاستراتيجية.

ونوه بأنه لا يمكن التوسع في آليات التسعير الجبري، لأنه لا بد من الالتزام بآليات الاقتصاد الحر، وهي كفيلة بأن تصحح نفسها، قائلا: «زي ما السلعة بتزيد في وقت قلة العرض وزيادة الطلب عليها، ستعود التوازن مرة أخرى بعد الأزمة الحالية».

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جرام : 50 قرشا

رغيف 65 جرام : 75 قرشا

رغيف 90 جرام : جنيه واحد

كيلو خبز معبأ : 11.5 جنيه

أسعار الفينو:

رغيف 40 جرام : 50 قرشا

رغيف 60 جرام : 75 قرشا

رغيف 80 جرام : جنيه واحد