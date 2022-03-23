مساع لإخراج المدنيين من ماريوبول الأوكرانية المدمرة

أعلنت السلطات الأوكرانية، بذل جهود جديدة لمحاولة إجلاء مدنيين عالقين في مدينة ماريوبول التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، فيما يختبئ سكان كييف الذين يخضعون لحظر تجوّل، في منازلهم، في اليوم الـ27 للنزاع في أوكرانيا.



واستمر القصف في بداية الأسبوع على عدة مدن مثل كييف وخاركيف وماريوبول وأوديسا وميكولايف. وأعلن الجيش الأوكراني على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي الذي تكبد خسائر فادحة ويواجه مقاومة شرسة، "عزّز وجوده في المجال الجوي الأوكراني" الاثنين.



وذكر أنه "إضافة إلى استخدام الطائرات المسيّرة، فإن العدو يستخدم قاذفات قنابل وطائرات هجومية وقتالية وصواريخ بالستية وصواريخ كروز". وأفادت مصادر في الاستخبارات الأمريكية، وفق ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" عن أكثر من سبعة آلاف قتيل في صفوف الجيش الروسي من بدء الحرب.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريشتشوك في مقطع فيديو "اليوم (الثلاثاء)نركّز على إجلاء سكان ماريوبول" حيث الوضع الإنساني مأساوي.ووصف سكان فرّوا من المدينة المدمّرة بأنها أصبحت "جحيمًا باردًا، مع شوارع تنتشر فيها الجثث وأنقاض المباني المدمّرة" و"آلاف الأشخاص المقطوعين عن العالم في مدينة محاصرة"، يختبئون في طوابق سفلية بدون مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا وسائل تواصل. وتقول الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني هناك "خطير جدا" مع "نقص كبير في المواد الغذائية والماء والأدوية يهدد الأرواح".



وأشارت فيريشتشوك إلى أنه يُفترض فتح ثلاثة ممرات إنسانية الثلاثاء بين ثلاث مدن قريبة من ماريوبول ومدينة زابوروجيا على بعد 250 كلم نحو الجهة الشمالية الشرقية. وأضافت "لن يكون هناك أماكن كافية للجميع" الثلاثاء لكننا "سنواصل عملية الإجلاء بنفس الوتيرة حتى إخراج جميع السكان من ماريوبول".



ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مساعد رئيس بلدية ماريوبول بترو أندريوشتشينكو أن أكثر من مئتي ألف شخص لا يزالون داخل المدينة. وقال إن أكثر من ثلاثة آلاف مدني قُتلوا فيها منذ بدء المعارك، لكن الحصيلة المؤكدة لا تزال مجهولة.



وتقع ماريوبول حيث تقيم غالبية من الناطقين بالروسية، بين القرم ومنطقة دونيتسك الانفصالية (شرق) وتتعرض لقصف روسي منذ أسابيع.