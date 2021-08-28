شدد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية تخصيص الحكومة حزم جديدة للقطاع الخاص، مشيدًا بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، الخاصة بالمرتبات والمعاشات وتسعير الخبز السياحي.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «الحكومة اشتغلت ووضعت حلًا وغيرت بسرعة هذا أمر عظيم، لكن أرجوكم لا تنسوا المشغل الأول في مصر (القطاع الخاص)».

وأضاف أن الملايين الأكبر من المواطنين يعملون في القطاع الخاص، مضيفًا: «مش ناوي تعمل له أي حزمة؟ شركة مقاولات أو مصنع أدوية أو مطعم أو سلسلة محلات، القطاع الخاص مشغل أغلب الناس، هتعمل للناس دي إيه؟».

ونوه إلى أن التكاليف ازدادت على القطاع الخاص، ومنها زيادة سعر الاقتراض والمواد المستوردة، وإحجام المواطنين عن الشراء، محذرًا من أن أول قرار يتخذه صاحب العمل في تلك الحالة، هو تقليل الموظفين والدخل.

وناشد الحكومة، تخصيص حزمة للقطاع الخاص، بعد دراسة مشكلاته والأمور التي من الممكن جدولتها، مختتمًا: «هذا القطاع مشغل الناس، لو اتضايق وحس بخنقة يقلل في حاجات معينة أولها الموظفين تقعد في البيت، منصلحش من هنا ويرجع ناس من سوق العمل من الناحية التانية».