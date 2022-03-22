التنمية المحلية: انتهاء المقابلات الشخصية لـ450 متقدما على مسابقة رؤساء المدن والمراكز بالمحافظات

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الرابع على التوالى لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.



وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.



وقال وزير التنمية المحلية أنه تم خلال اليوم الثلاثاء إجراء مقابلات شخصية لحوالى 100 متقدم ليصل إجمالي من تم اجراء المقابلات لهم 450 متقدم من إجمالى 980 تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة .



وأضاف، أن المتقدمين الذين تجري المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.



وأوضح، أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلي أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم علي المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.



يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.