أوكرانيا تسمح باستعادة قسائم السندات بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي

اتخذت أوكرانيا خطوة نحو الوفاء بتعهدها بالسماح لحاملي قسائم السندات في الخارج بإخراج أموال من الدولة التي تمزقها الحرب، والسماح باستعادة مدفوعات القسائم على السندات المحلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويأتي الاتفاق، الذي لا يرفع القيود على تحويل رؤوس الأموال من القسائم، بعد يوم من إبرام أوكرانيا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي الأوكراني اليوم أنه اعتبارا من الأول من أبريل، سيتمكن غير المقيمين داخل البلاد من تحويل القسائم التي تم سداد ثمنها بالسندات الحكومية المشتراة بالعملة المحلية للخارج.

وأضاف أنه سيتم إرجاء قرار مماثل بشأن رأس المال لحين تحقيق "تخفيف كبير لمخاطر الأمن والاقتصاد الكلي".

وبحسب وكالة بلومبرج، يقدر البنك المركزي أنه سيتم سحب 120 مليون دولار من أوكرانيا بحلول نهاية العام، نتيجة لقرار اليوم.