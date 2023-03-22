الولايات المتحدة: الصين لم تتجاوز خط تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليزن الأربعاء، إن الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد في إطار حربها في أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في رده على سؤال خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ في واشنطن "حتى الآن، لم نجد أنهم تجاوزوا هذا الخط"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج أنه وقع مع نظيره الروسي اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما "حقبة جديدة" من التعاون.

وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات في الكرملين: "وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة".