الولايات المتحدة تدعو مواطنيها في فنزويلا إلى مغادرة البلاد فورا

حثت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها الموجودين في فنزويلا على مغادرة البلاد "فوراً".

جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لسفارة الولايات المتحدة بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، مساء السبت.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أن الأوضاع الأمنية ​​في فنزويلا لا تزال متقلبة.

وشدد البيان على ضرورة مغادرة المواطنين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا "فورا" مع استئناف الرحلات الجوية الدولية.

وذكر البيان، أنه وردت تقارير تفيد بأن "جماعات مسلحة تقوم بإغلاق الطرق وتستهدف حاملي الجنسية الأمريكية أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون للولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في فنزويلا، موضحاً أن تحذير السفر إلى هذا البلد لا يزال عند أعلى مستوى، وهو المستوى الرابع.

وردا على ذلك، أفاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن المخاوف الأمنية الواردة في بيان السفارة الأمريكية "لا أساس لها من الصحة"، وأن بلاده "هادئة ومستقرة".

ولا يزال مبنى السفارة الأمريكية في كاراكاس، الواقع في حي باروتا، مغلقا منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2019.

وكان وفد من وزارة الخارجية الأمريكية زار العاصمة كاراكاس في 9 يناير الجاري لتقييم إمكانية إعادة فتح السفارة مجدداً.

