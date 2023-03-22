 الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك - بوابة الشروق
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الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:01 م

أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن غدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، الموافق 23 مارس الجاري.

وقال الخصاونة - في حفل بمسجد الحسين بالعاصمة عمان بحضور قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، ولفيف من العلماء - إنه تم رصد هلال شهر رمضان المعظم، مساء اليوم، في سماء الأردن، مقدما التهنئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني والحكومة وقوات الجيش الأردني والأمن.

وتمنى الخصاونة أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة على الأردن والعالم وأن يعم الأمن والسلام دول العالم، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وسلام وبركة على الإسلام والمسلمين، وأن يحمي ديار الإسلام والمسلمين من كل فتنة وشر.


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