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الزمالك يتوصل لاتفاق مع فيريرا للرحيل عن تدريب الفريق

الشروق
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 1:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 1:09 ص

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لفسخ التعاقد بالتراضي والرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان نادي الزمالك قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، وذلك بعد خسارته أمام نظيره شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية.

وسيتنازل فيريرا عن الشرط الجزائي في عقده ومكأفاة التتويج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، مقابل الحصول على 165 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة.

وهناك اتجاه داخل نادي الزمالك لعدم تعيين مدرب محلي في القيادة الفنية للفريق، على أن يقود الجهاز الفني الحالي المصري مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة، لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد.


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