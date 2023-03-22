 البرلمان السويدي يوافق على الانضمام لحلف الأطلسي - بوابة الشروق
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البرلمان السويدي يوافق على الانضمام لحلف الأطلسي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 6:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 6:04 م

صوت البرلمان السويدى بأغلبية واضحة، اليوم الأربعاء، لصالح سعي البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تحول تاريخي بعيدا عن سياسة دفاعية تقوم على الحياد.

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