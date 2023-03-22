البرلمان السويدي يوافق على الانضمام لحلف الأطلسي

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صوت البرلمان السويدى بأغلبية واضحة، اليوم الأربعاء، لصالح سعي البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تحول تاريخي بعيدا عن سياسة دفاعية تقوم على الحياد.