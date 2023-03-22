البرلمان السويدي يوافق على الانضمام لحلف الأطلسي

صوت البرلمان السويدى بأغلبية واضحة، اليوم الأربعاء، لصالح سعي البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تحول تاريخي بعيدا عن سياسة دفاعية تقوم على الحياد.