 مساعد الرئيس الروسي: بوتين لا يخطط للقاء نظيره الأمريكي عقب محادثاته من الرئيس الصيني - بوابة الشروق
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مساعد الرئيس الروسي: بوتين لا يخطط للقاء نظيره الأمريكي عقب محادثاته من الرئيس الصيني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:29 ص

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا: "أعرف فقط أن مثل هذا اللقاء غير مخطط له".

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوشاكوف ردا على سؤال حول احتمال اعتقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، بأن هذه القضية لم يتم بحثها خلال محادثات الرئيسين الروسي والصيني.

وأضافت الوكالة الروسية أن بوتين وشى جين بينغ بحثا، خلال المباحثات، المسائل الملحة للعلاقات بين البلدين والعلاقات الدولية، كما تطرقا إلى خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا، حيث أخبر بوتين، نظيره شي جين بينغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن من هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.

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