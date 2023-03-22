بنك يو بي إس السويسري يعرض إعادة شراء سنداته لتهدئة المخاوف من مخاطر استحواذه على كريدي سويس

عرض بنك يو.بي.إس جروب السويسري إعادة شراء السندات التي أصدرها قبل أيام من إعلان موافقته على شراء منافسه السويسري المتعثر كريدي سويس جروب، وهي الصفقة التي أثارت المخاوف من احتمال تراجع تصنيفه الائتماني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر بنك في سويسرا دعا حاملي سنداته بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة بيع هذه السندات بعد صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، في محاولة لتهدئة المخاوف من مخاطر صفقة الاستحواذ. وفي حين رحب مساهمو يو.بي.إس بصفقة الاستحواذ التي اتاحت شراء ثاني أكبر بنك في سويسرا بسعر رخيص، تراجعت أسعار سندات يو.بي.إس خلال الأيام الأخيرة، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لديون البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن يو.بي.إس الذي ارتفع سعر سهمه خلال العامين الماضيين بفضل استقرار أوضاعه، نفذ خطة معقدة لإعادة الهيكلة لخفض نفقاته بمقدار 8 مليارات دولار.

وارتفع سعر سهم بنك يو.بي.إس جروب السويسري خلال تعاملات أمس بنحو 10% وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ مارس 2020، في ظل تفاؤل المستثمرين بنتائج استحواذ البنك على منافسه المتعثر كريدي سويس جروب.

وارتفعت القيمة السوقية لبنك يو.بي.إس بنحو 6ر6 مليار فرنك (1ر7 مليار دولار) منذ إعلان الاتفاق التاريخي للاستحواذ على كريدي سويس مساء أول أمس الأحد.

وتستهدف خطة الاستحواذ على كريدي سويس والمدعومة من الحكومة السويسرية قطع الطريق على نشوب أزمة مصرفية كبيرة نتيجة تعثر كريدي سويس.

ووفقا لشروط الصفقة، سيحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يو.بي.إس مقابل كل 48ر22 سهم يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 76ر0 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 3 مليارات فرنك.

كانت القيمة السوقية لكريدي سويس حتى ختام تعاملات الأسبوع الماضي 55ر8 مليار دولار.