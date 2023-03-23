وزير الري: مصر تحرص على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية أمام جميع المحافل الإقليمية والدولية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، دور مصر المحوري في جميع ملفات الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه، وحرصها على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية أمام جميع المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها وزير الري، على هامش فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة"، مع وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، ونوربرت توتشنج وزير المياه والزراعة والغابات النمساوي، وآنكسويس ماسوكا وزير المياه والزراعة والأراضي والمناطق الريفية بدولة زيمبابوي، وذلك بحضور أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وقال وزير الري إن من أبرز نتائج أسبوع القاهرة الخامس للمياه 2022 هو إصدار "نداء القاهرة للعمل" والذي تم وضعه بناء على مناقشات عميقة لتعزيز السياسات العالمية والالتزام بدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف أن المياه كانت قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، حيث كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها التعامل مع المياه كمصدر حاسم ووسيلة لمكافحة تغير المناخ، كما تم إطلاق "مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود" AWARE.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستعمل - خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) - على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية للارتقاء بأجندة المياه في إفريقيا وخدمة مصالح الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني والبحثي في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها، وتعزيز البنية التحتية للمياه الموفرة للطاقة، واستنباط محاصيل تتحمل الملوحة العالية للمياه وتكون أقل استهلاكا للمياه.

يشار إلى أن وزير الموارد المائية والري يزور نيويورك حاليا على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.