هالاند مهدد بالغياب عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يعاني العملاق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من إصابة ليست بالخطيرة ولكنها قد تمنعه من اللحاق باللقاء المنتظر بين ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والمقرر لها يوم 1 من شهر أبريل المقبل ضمن الجولة الـ29.

صحيفة ذا تايمز أشارت اليوم الأربعاء أن الاتحاد النرويجي أعلن غياب هالاند بسبب الإصابة عن التواجد في مباراة منتخب بلاده أمام اسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الطبي لفريق مانشستر سيتي غير متأكد من لحاق هالاند بمواجهة ليفربول المرتقبة في البريميرليج، بسبب معاناته من آلام على مستوى الفخذ تعرض لها عقب مواجهة بيرنلي في الكأس.

وقام الطاقم الطبي لمنتخب النرويج باستبعاد هالاند من المشاركة احترازيا خوفا من تفاقم الإصابة.

ويخضع هالاند لمزيد من الفحوصات الطبية لحسم موقفه بشكل نهائي من مواجهة ليفربول.