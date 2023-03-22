إبراهيم عيسى: «حضرة العمدة» مسلسل مصري حتى النخاع

حل الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسي ضيفًا على قناة "الحياة "، عبر برنامج "الحياة اليوم"، للحديث عن مسلسل "حضرة العمدة"، وهو من بطولة روبي ، وتأليف إبراهيم عيسي.

وأضاف، أن مسلسل "حضرة العمدة" يناقش مجموعة من المشكلات الاجتماعية، معقبًا: "نحن نواجه واقعًا مصريًا به قدر كبير من المشكلات الاجتماعية والإنسانية، وفيه قدر كبير من الإضاءات والإشراقات".

وأكد أن دور الفن تقديم صورة حقيقية لما يعيشه المجتمع والمواطن، مضيفا: "لابد من تقديم رؤية عن ما يحدث في المجتمع من حيث سبل التغيير والتطوير.. ولا يوجد مواطن مصري واحد إلا وهو يريد أن يكون وطنه أجمل وأفضل وأن يعيش بكرامة وكبرياء، وذلك يتحقق بالوعي والثقافة".

ولفت إلى أن المسلسل يدور حول قرية واقعية هي غير موجودة في الحقيقة ولكن تتواجد في الواقع المصري، معقبًا "المسلسل مصري حتى النخاع".

ويضم مسلسل حضرة العمدة، عددا كبيرا من الفنانين منهم روبي وأحمد رزق، وأحمد بدير ووفاء عامر، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، ونهلة سلامة، من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب.