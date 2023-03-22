يحيى قلاش: انتخابات نقابة الصحفيين تعزز فكرة الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن دلالة انتخابات نقابة الصحفيين أكبر من مجرد السعادة لفوز مرشح بعينه، لافتًا إلى أن «الانتخابات بوصلة مهمة ومفيدة تحدد الاتجاه الذي نسير نحوه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن «انتخابات نقابة الصحفيين ضوء مهم نبني عليه، وتعزز فكرة الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام».

وذكر أن مندوبي السفارات الأوروبية اهتموا بمتابعة انتخابات النقابة منذ نشأتها عام 1941، وكانوا يكتبون تقاريرًا لدولهم بشأنها، قائلًا إن سفراء الاتحاد الأوروبي عقدوا لقاء امتد 3 ساعات مع النقيب الأسبق الكاتب الصحفي جلال عارف، المنتمي لتيار الاستقلال، لبحث دلالات اختياره في هذا التوقيت.

وأكمل: «انتخاباتنا مهمة وتعكس معنى مهمًا ولها رمزيتها، فهي تحمل معنى التغيير، سمعت نغمة المخاوف بعد انتخاب النقيب الجديد، وحُمِل خالد البلشي أمورًا وكأنها تبدو انتخابات غريبة من نوعها، لكن تاريخ النقابة مليء بأمور مماثلة»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الكاتب الصحفي اليساري حسين فهمي، أسس جزءًا من تاريخ هذا المكان، كما قدم «عارف» أهم تجربة نقابية على مدار 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أول من اتصل بـ«عارف» ومنح دعمًا كبيرًا للنقابة.