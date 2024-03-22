بلينكن محذرا نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى خطة متماسكة وإلا ستواجه كارثة في غزة

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الذي يترأسه في اجتماع اليوم الجمعة، من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر.



وقال: "إنكم قد لا تدركون ذلك إلا بعد فوات الأوان" وفقا لما ذكره مصدر على علم بالاجتماع لموقع إكسيوس الإخبارى الأمريكي.



وذكر موقع إكسيوس أن بلينكن أخبر نتنياهو ومجلس الحرب أنه جاء إلى إسرائيل كصديق قضى الأشهر الخمسة الماضية في الدفاع عن إسرائيل في أنحاء العالم.



ولكنه حذر من أنه في ظل المسار الحالي، وبدون خطة واضحة لليوم التالي بعد الحرب، فإن إسرائيل سوف تجد نفسها في مواجهة تمرد واسع لا تستطيع التعامل معه.



وقال بلينكن، وفقا لما ذكره المصدر: "أنتم بحاجة إلى خطة متماسكة، وإلا فإنكم ستظلوا عالقين في غزة".



ونقل موقع إكسيوس عن وزير الخارجية قوله إنه في ظل المسار الحالي، إما أن حماس ستبقى مسيطرة على غزة، أو ستكون هناك فوضى، الأمر الذي سيوفر الظروف لمزيد من الإرهاب.