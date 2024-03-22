أوكرانيا تدافع عن هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية بعد تقرير عن تحذير أمريكي

دافع مسئولون أوكرانيون كبار عن هجمات كييف على البنية التحتية النفطية في عمق الأراضي الروسية، في أعقاب تقرير أفاد بأن مسؤولين أمريكيين حذروا من مغبة هذه الهجمات بسبب ارتفاع أسعار النفط وامكانية انتقام الكرملين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أولها ستيفانيشينا قولها إن مصافي التكرير في روسيا هي أهداف مشروعة حيث أنها توفر موارد لآلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين.



وذكرت بلومبرج أنه حتى عندما بدا أن الهجمات توقفت هذا الأسبوع، تم توجيه أسئلة لستيفانيشينا بخصوص التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، خلال حلقة نقاش عقدت في منتدي كييف الأمني في العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة.



وردت ستيفانيشينا خلال حلقة النقاش بقولها: "نحن نتفهم دعوات الشركاء الأمريكيين، وفي الوقت نفسه، نحن نقاتل بالإمكانات والموارد والممارسات التي نمتلكها اليوم".