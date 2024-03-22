تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم في الطود جنوب الأقصر

حضر الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود في الأقصر، حفل تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم في قرية الطود غرب.

وشارك في الحفل محفظو القرآن الكريم والقيادات الشعبية والشبابية وجمهور من أهالي القرية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ حامد عليوة، ثم تلاها كلمات ترحيب وتهنئة من الحضور للمشاركين، وألقى رئيس مركز ومدينة الطود كلمة أشاد فيها بحفظة القرآن الكريم ودورهم في نشر الدين الإسلامي.

وتضمن الحفل مدائح وإبتهالات دينية، وتكريم المشاركين في مسابقة القرآن الكريم من حفظة كتاب الله بمستوياتهم المختلفة، وتكريم الحفظة من البراعم، وتكريم بعض من المشايخ والمحفظين، وتكريم الأم المثالية بنجع الجسور.