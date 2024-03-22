الفيوم لصناعة السكر: وصول أول شحنة استيرادية بـ 50 ألف طن

أكد المهندس صلاح فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السكر متوفر بشكل كافٍ لدى الدولة، مشيرا إلى امتلاك الدولة ما يتراوح بين 500 إلى 600 ألف طن في المخازن والمصانع.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة قناة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الدولة بصدد استيراد مليون طن إضافية من الخارج، حيث تم طرح بعض المزايدات والمناقصات لاستيراد 300 ألف طن على وجه السرعة.
ولفت إلى وصول إحدى البواخر التي تحمل شحنة سكر بحولة 50 ألف طن حيث تقوم حاليا بعمليات التفريغ في حين تصل الباخرة الثانية في غضون 10 أيام، موضحا أن تكالب الناس على شراء السكر أدى إلى حدوث خلل في منظومة التوزيع.
وأشار إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات شركات السكر على توفير الدولار اللازم لاستيراد السكر إلى جانب الكميات المتوفرة في المصانع.
وأوضح أن الخوف والزعر هما ما جعلا الناس يمارسون ممارسات خاطئة، مشيرا إلى أن جميع مصانع إنتاج السكر من محصول البنجر قد بدأت العمل حاليا وضخ السكر الجديد.