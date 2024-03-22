الفيوم لصناعة السكر: وصول أول شحنة استيرادية بـ 50 ألف طن

أكد المهندس صلاح فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعات السكر التابعة لوزارة ‏التموين والتجارة الداخلية، أن السكر متوفر بشكل كافٍ لدى الدولة، مشيرا إلى امتلاك الدولة ما يتراوح بين 500 إلى ‏‏600 ألف طن في المخازن والمصانع.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة قناة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الدولة ‏بصدد استيراد مليون طن إضافية من الخارج، حيث تم طرح بعض المزايدات والمناقصات لاستيراد 300 ألف طن ‏على وجه السرعة.‏

ولفت إلى وصول إحدى البواخر التي تحمل شحنة سكر بحولة 50 ألف طن حيث تقوم حاليا بعمليات التفريغ في حين ‏تصل الباخرة الثانية في غضون 10 أيام، موضحا أن تكالب الناس على شراء السكر أدى إلى حدوث خلل في ‏منظومة التوزيع.‏

‏وأشار إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات ‏شركات السكر على توفير الدولار اللازم لاستيراد السكر إلى جانب الكميات المتوفرة في المصانع‎.‎

وأوضح أن الخوف والزعر هما ما جعلا الناس يمارسون ممارسات خاطئة، مشيرا إلى أن جميع مصانع إنتاج السكر ‏من محصول البنجر قد بدأت العمل حاليا وضخ السكر الجديد‎.‎