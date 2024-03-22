سلاح الجو الألماني يعتزم مواصلة رحلاته الإغاثية فوق غزة

يعتزم سلاح الجو الألماني مواصلة رحلاته الإغاثية فوق غزة طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الجمعة: "نتفاعل في هذا الصدد بمرونة مع الحاجة. نحن على استعداد للإسهام طالما رأينا نحن وشركاؤنا أن هذه الرحلات الإغاثية ضرورية، كما أننا لدينا القدرة على المثابرة في هذا الشأن."

وأضاف المتحدث أن سلاح الجو سيظل مشاركا طالما كانت هناك مواد إغاثة يمكن توزيعها، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ حتى صباح اليوم الجمعة أربع رحلات كانت تقل على متنها ما مجموعه 22 طنا من المواد الإغاثية.

وكان سلاح الجو بدأ يوم السبت الماضي في إنزال مساعدات إغاثية ولاسيما مواد غذائية فوق قطاع غزة.

من جانبه، ناشد متحدث باسم الخارجية الألمانية إسرائيل مجددا السماح بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية عبر الطريق البري إلى غزة، مشيرا إلى أن هذا هو الطريق الأكثر كفاءة لتقديم الإمدادات إلى السكان المحتاجين، وتابع أن الأمر يتعلق بـ"الأطفال والأمهات والرجال الذين يتضورون جوعا، ويتعلق بتوفير رعاية جيدة لهؤلاء الأشخاص". وصرح المتحدث بأن توصيل السلع عبر البحر والجو لا يمكن أن يحل محل الإمداد عبر البر.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن "إسرائيل تفتش البضائع القادمة إلى غزة عبر الطريق البري، وتقوم في أثناء ذلك بمنع وصول بعض البضائع إلى غزة لأنها تتوقع إمكانية استخدام هذه البضائع من جانب حركة حماس في أغراض حربية".

وقال: "مناشدتنا موجهة في هذه الحالة أيضا إلى إسرائيل لتجعل مراقبة الحدود فعالة قدر الإمكان وقصرها على الشيء الأكثر ضرورة فقط".