الجمعة 22 مارس 2024 : رفع سعر البنزين والسولار في مصر - تعرف على الأسعار الجديدة

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95جنيهًا واحدًا.

وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالاتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيها

بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيها

السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات

اسطوانة الغاز : 75 جنيه - 100 جنيه

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.