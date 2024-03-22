عضو بالبرلمان الأيرلندي يدعم تولي سايمون هاريس رئاسة الوزراء



منح عضو البرلمان الأيرلندي باسكال دونوهو دعمه لسايمون هاريس، السياسي الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لليو فارادكار الذي أعلن استقالته في وقت سابق الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو ووزير الإنفاق العام في أيرلندا لتلفزيون بلومبرج اليوم: "اعرف دونوهو منذ سنوات عديدة. إنه يتمتع بجميع الخصائص التي تمكنه من أن يكون قائدا ناجحا للغاية."

وفي إشارة للتعديلات الوزارية، أعرب دونوهو عن أمله في مواصلة العمل في وزارته الحالية.

وأطلق فارادكار السباق على القيادة أمس الأول الأربعاء عندما أعلن تنحيه، على نحو غير متوقع، بعد قضاء سبع سنوات في المنصب.