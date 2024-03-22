وزير الرياضة يهنئ منتخب المصارعة الرومانية بالتأهل إلى أولمبياد باريس

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلي الإتحاد المصري للمصارعة، بعد تحقيق لاعبي منتخب مصر للمصارعة الرومانية بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك خلال منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة بالإسكندرية.

حيث حقق المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بطاقات التاهل الى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وزن 60 كجم: مؤمن صبري، وزن 77 كجم: محمود عبدالستار، وزن 87 كجم: محمد متولي، وزن 97 كجم: محمد جبر، ووزن 130 كجم: عبداللطيف منيع، وفي إنتظار التصفيات العالمية في مايو لانضمام كيشو ميزان 67 كجم إلي قائمة المؤهلين.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نسير وفق خطط علمية ومنهجية، وهناك تناغم وتوافق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية، وهو ساعد على توفير مناخ رياضي جيد لابطالنا الرياضيين لتحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات للرياضة المصرية".