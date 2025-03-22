الدفاع المدني اللبناني: شهيدان و10 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان، مساء السبت، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين إلى شهيدين و10 جرحى.

وقبل قليل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب البلاد، منوهة أنها أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأشارت إلى تنفيذ الطيران المعادي عدوان جوي واسع، حيث نفذ اعتبارا من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف كفرحونة، والجبل الرفيع وأطراف بلدة سجد.

وقالت إن الاحتلال نفذ غارة على بصليا في منطقة جزين، وغارة أخرى على بركة الجبور في كفرجونة بمنطقة جزبن.

ولفتت إلى استهداف أطراف بلدة عين قانا بغارة جوية، قائلة إن «الطيران المعادي أغار على منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل».

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تعليمات لقوات الجيش بـ«العمل بقوة» ضد عشرات الأهداف في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد نتنياهو، أن «الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها».

وأضاف البيان: «لن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية».