جمهور برنامج هل هلالك يردد أغاني المديح النبوي مع صوت أحمد الكحلاوي على مسرح الهناجر

انطلقت فعاليات الليلة الـ15 من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وقضى جمهور برنامج "هل هلالك" وقتا ممتعا مع صوت مداح الرسول الفنان أحمد الكحلاوي، الذى أحيا الليلة الـ15 من النسخة التاسعة للبرنامج، وقدم مجموعة من الأغاني الدينية والمديح النبوي، إلى جانب أغاني في حب الأم والبر بها، منها: "نور النبي هل علينا، قمر سيدنا النبي، لأجل النبي، سلام الله عليك يا رسول الله، أمي يا أجمل غنوة، طلع البدر علينا"، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عددا من الدويتهات الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التي يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغاني كبار نجوم الطرب.



وترسيخا لهويتنا وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس، برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة 20 ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذي يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.



يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور في الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى يوم 26 مارس الجاري.