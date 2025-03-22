الصين تكشف عن جهاز متطور لقطع كابلات الاتصالات البحرية

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كشفت الصين لأول مرة عن تطويرها جهاز صغير مخصص لقطع الكابلات في أعماق البحار، يتمتع بقدرة عالية على قطع خطوط الاتصالات القوية، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» (South China Morning Post).

ويمكن لهذه الأداة العمل على عمق يصل إلى 4000 متر (13,123 قدماً)، وقد صُممت للاستخدام مع المركبات الصينية المتقدمة المخصصة للغوص، سواء المأهولة أو غير المأهولة.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ورقة بحثية خضعت لمراجعة الأقران ونُشرت في مجلة «ميكانيكال إنجنير» (Mechanical Engineer) الصادرة باللغة الصينية بتاريخ 24 فبراير.

وبرزت الكابلات البحرية كأحد أبرز نقاط الضعف التي تواجه الحكومات حول العالم، لا سيما في حال تصاعد التوترات أو اندلاع نزاعات مباشرة.

وتم تطوير الأداة التي كشفت عنها الصين من قبل «مركز الأبحاث العلمية لسفن الصين»، بالتعاون مع «المختبر الوطني الرئيسي للمركبات المأهولة في أعماق البحار».

وقد صُممت خصيصاً للتعامل مع ما يُعرف بـ«الكابلات المدرعة»، وهي كابلات محمية بطبقات من الفولاذ والمطاط والبوليمرات، وتشكل الغالبية العظمى من حركة نقل البيانات عالمياً.

وذكرت الصحيفة أن الأداة صُممت في الأصل لأغراض الإنقاذ المدني والتعدين في أعماق البحر، إلا أن قدراتها الأخرى المحتملة قد تُثير المخاوف بين الدول.