وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك على وقع تقارير تتحدث عن قرب انتقال اللاعب من النادي الأهلي.

وقال أديب عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء السبت: «رسالة إلى زيزو.. مقدرش أقولك إن الفلوس مش مهمة، بس الأهم إنك تكون حاسس بوجودك وتأثيرك في المكان اللى بتلعب فيه.. فرق كبير إما تحس إنك الوحيد أو تحس إنك واحد من الوحايد».

وأضاف: «إنت عارف جمهور الزمالك بيعشقك وبينتظر بس تتحرك أو تلعب أي لعبة.. طول عمرك زملكاوي جدع أصيل، فكر شوية بقلبك مع عقلك واعرف إن التاريخ ساعات بيقلب مع الإنسان والنوادى زي كل حاجة، أقدام وقدم الزمالك عليك كان حلو وكان وش السعد".

وختم قائلا: «لا ترحل يا زيزو مش علشان تجيب أجوان علشان احنا بنحبك بجد فى الزمالك ومع الفانلة البيضاء».

رساله الى زيزو: مقدرش اقولك ان الفلوس مش مهمه ، بس الاهم انك تكون حاسس بوجودك وتاثيرك فى المكان اللى بتلعب فيه . فرق كبير اما تحس انك الوحيد او تحس انك واحد من الوحايد ، انت عارف جمهور الزمالك بيعشقك وبينتظر بس تتحرك او تلعب اي لعبه ، طول عمرك زملكاوي جدع اصيل ، فكر شويه بقلبك مع… — Amr Adib (@Amradib) March 22, 2025



وتثار حالة من الجدل منذ ساعات، بعد أنباء تحدثت عن توقيع زيزو على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن لاعب الزمالك ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وفي خضم هذا الجدل، نشر زيزو صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، من مباراته مع منتخب مصر أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم علمًا بأن اللاعب ظهر مرتديًّا قميص المنتخب الأحمر.