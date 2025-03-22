زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في موقع قرب بوكروفسك

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية في موقع على الخطوط الأمامية قرب مدينة بوكروفسك، الواقعة في إقليم دونيتسك شرقي البلاد، والتي تشهد معارك عنيفة.

وفي مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، ظهر زيلينسكي وهو يكرّم الجنود بمنحهم ميداليات، كما عقد اجتماعا في مركز قيادة.

وتتعرض بوكروفسك لهجمات روسية منذ منتصف عام 2024. ورغم أن بعض القوات الروسية تقدّمت إلى مواقع جنوب غربي المدينة، إلا أنها فشلت مؤخرا في تحقيق مكاسب إقليمية إضافية.

وتظل السيطرة الكاملة على دونيتسك أحد الأهداف العسكرية الرئيسية لروسيا في غزوها واسع النطاق، الذي دخل عامه الرابع.

وفي سبتمبر 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا، رغم أن القوات الروسية لا تسيطر على تلك المناطق بشكل كامل. وكانت روسيا قد ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014.

وخلال اجتماع حديث مع رجال أعمال، ورد أن بوتين حذّر من أن موسكو قد تسعى إلى المطالبة بأراض أوكرانية إضافية.

ولم يُحدد توقيت زيارة زيلينسكي إلى الموقع العسكري قرب بوكروفسك بدقة، لكنها تأتي قبل محادثات وقف إطلاق النار المقررة يوم الإثنين في السعودية، حيث سيلتقي المفاوضون الأمريكيون بشكل منفصل مع الوفدين الأوكراني والروسي.